Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 206 тыс, лучше прогноза
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 июля, уменьшилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 206 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста числа заявок до 220 тысяч с первоначального уровня прошлой недели в 216 тысяч.
https://1prime.ru/state_regulation/20190725/830190569.html