МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 июля, уменьшилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 206 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста числа заявок до 220 тысяч с первоначального уровня прошлой недели в 216 тысяч.