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МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Минкомсвязь РФ рассчитывает на расширение частотного диапазона для создания опытных зон для тестирования технологии 5G, взаимопонимание с силовыми ведомствами по этому вопросу есть, сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов на заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

По его словам, речь идет о уже выделенном для тестов диапазоне 4,8-4,99 ГГц, его нижнюю границу планируется расширить до 4,4 ГГц. "По некоторым последним совещаниям есть возможность расширения полосы ниже 4,8 ГГц на 4,4 ГГц и в случае подтверждения со стороны силовых ведомств по данному диапазону, нам нужно будет принять еще одно решение о расширении этой полосы", — сказал замминистра.

"Вроде бы появилось взаимопонимание с коллегами из силового блока по диапазону 4400-4800 МГц, и если этот процесс завершится нормально, то нужно будет еще принять ряд решений по возможности подачи заявок (на проведение тестов — ред.) в расширенном формате", — сказал Иванов позднее журналистам.

Он также отметил, что все поданные заявки на выделение частот для создания опытных зон 5G находятся в работе. "Все до единой заявки в работе, все заявления юридических лиц приняты, они все рассматриваются. Желающих очень много, есть письма от губернаторов с просьбой у них сделать опытные зоны", — сказал замминистра.

"Все что есть (в частотных диапазонах — ред.), очень активно исследуется в различных регионах, различных локациях, даже под землей есть… В разных средах и разные среды исследуются", — отметил Иванов.

Он также сообщил, что на заседании ГКРЧ было принято решение о продлении срока действия решения комиссии о выделении полос радиочастот в диапазоне 4,8-4,99 ГГц для организации пилотных зон 5G и одобрена еще одна заявка на организацию такой зоны — в Челябинске.

Замминистра также рассказал, что недавно прошло совещание с участием вице-премьеров РФ Максима Акимова и Юрия Борисова, где обсуждался вопрос выделения приоритетного для 5G диапазона 3,4-3,8 ГГц. "Я считаю, что совещание прошло очень плодотворно, потому что оба вице-премьера говорили об одном и том же: что нам точно нельзя отстать (в развитии 5G от других стран – ред.), и в связи с большими сложностями в этом диапазоне нужно найти такую модель взаимодействия силового и экономического блоков, которая удовлетворила бы обе стороны. То есть удалось найти точки взаимодействия", — рассказал Иванов.