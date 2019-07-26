МОСКВА, 26 июл /ПРАЙМ/. ОК "Русал" в первом полугодии 2019 года сократила производство алюминия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2%, до 1,867 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Продажи первичного алюминия и сплавов при этом выросли на 13,2%, до 1,978 миллиона тонн, средняя цена реализации алюминия (включает цену на Лондонской бирже металлов, региональную и продуктовую премии) в отчетный период составила 1,960 тысячи долларов за тонну, снизившись на 15,6%.

Объем производства глинозема в январе-июне увеличился на 0,9%, до 3,850 миллиона тонн, добыча бокситов выросла на 28,6%, до 8,073 миллиона тонн, нефелиновой руды — снизилась на 5,1%, до 2,153 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки не изменился, составив 49 тысяч тонн.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысячи человек. "Русал" в 2018 году увеличил производство алюминия на 1,3%, до 3,753 миллиона тонн.