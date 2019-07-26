МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) рекомендовал акционерам на внеочередном собрании утвердить дивиденды за второй квартал 2019 года в размере 3,68 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

Дивиденды НЛМК за второй квартал 2018 года составили 5,24 рубля на акцию (31,4 миллиарда рублей в целом). Таким образом, теперь выплаты могут быть снижены на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма выплат при этом может составить почти 22,06 миллиарда рублей.

В текущем году компания уже выплатила дивиденды за первый квартал в размере 7,34 рубля на акцию (43,99 миллиарда рублей в целом).

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81,4% его акций. В 2018 году группа увеличила выпуск стали на 2% — до 17,49 миллиона тонн.