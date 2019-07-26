МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в первом полугодии 2019 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27% и составила 796 миллионов долларов, сообщила компания.

Показатель EBITDA уменьшился на 17% — до 1,430 миллиарда долларов, а рентабельность по нему — до 25% с 29% годом ранее. При этом выручка упала на 4% и составила 5,666 миллиарда долларов. Свободный денежный поток вырос на 6% — до 936 миллионов долларов.

Во втором квартале по сравнению с предыдущим чистая прибыль возросла на 8%, до 414 миллионов долларов на фоне роста операционной прибыли, что частично было компенсировано более высокой эффективной ставкой налога на прибыль за счет изменения методологии отражения резервов по премиям, отпускам и пенсиям, которые включены в отложенные налоговые активы. Показатель EBITDA в апреле-июне вырос на 6%, до 735 миллионов долларов, выручка — снизилась на 3%, до 2,797 миллиарда долларов.

Свободный денежный поток сократился на 62% — до 258 миллионов долларов. Чистый долг группы на 30 июня увеличился на 41% и составил 1,291 миллиарда долларов против 915 миллионов в конце первого квартала, его соотношение к EBITDA поднялось до 0,39 с 0,26х кварталом ранее.