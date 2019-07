КИЕВ, 26 июл — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины поручил министерству финансов привлечь два кредита от компании Cargill Financial Services International на 250 миллионов евро, говорится в постановлении правительства, обнародованном в газете "Урядовый курьер" в пятницу.

"Осуществить государственные внешние заимствования в 2019 году путем привлечения кредитов от Cargill Financial Services International, Inc… Государственные внешние заимствования осуществляются в 2019 году путем привлечения кредитов на общую сумму, не превышающую 250 миллионов евро, предоставляемых в соответствии с двумя кредитными договорами между Украиной и Cargill Financial Services International, Inc.: кредитного договора А на сумму 100 миллионов евро и кредитного договора В на сумму 150 миллионов евро", — говорится в постановлении.

Как отмечается, процентный доход будет выплачиваться ежеквартально. В документе указывается, что государственные внешние заимствования осуществляются в рамках закона о госбюджете-2019, остальные детали отсутствуют.