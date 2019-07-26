МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Депутаты сразу трех комитетов Госдумы выступают за то, чтобы упростить порядок владения оружием для охотников. Соответствующие поправки предлагают втрое увеличить сроки действия разрешений на хранение охотничьего оружия и упростить порядок его учета.

Авторы поправок — депутаты Госдумы Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Александр Хинштейн, Дмитрий Перминов, Фарит Ганиев, Иван Квитка, Владислав Резник (все — "Единая Россия") — представляют три комитета нижней палаты: по экологии и охране окружающей среды, по безопасности и противодействию коррупции, по транспорту и строительству.

Важно, что глава Госдумы Вячеслав Володин также поддерживает поправки. Весной представители охотничьих союзов России на встрече с руководством Госдумы обратились к руководителю парламента с просьбой смягчить административный и финансовый гнет, с которым сталкиваются охотники, особенно в отдаленных регионах. С нынешними требованиями по учету и хранению, многие считают, что проще вообще сдать оружие и, что называется, "спать спокойно". И такой подход приобретает все более массовый характер.

Поправки в ФЗ-150 "Об оружии", о которых идет речь, предлагают увеличить сроки действия разрешения на хранение охотничьих "стволов" до 15 лет. А также продлить с нынешних 5 до 15 лет срок действия медицинских справок. В том числе, справок о том, что в организме владельца оружия отсутствуют психотропные или наркотические вещества.

“Предлагаемые законопроектом изменения позволят существенным образом сократить затраты на осуществление административных процедур, облегчить жизнь охотников и будут способствовать профилактике совершения ими противоправных деяний”, — гласит пояснительная записка к законопроекту.

Понятно, что нынешний порядок лицензирования больше всего не устраивает жителей отдаленных регионов. Например, ряд коренных народов Севера — эвенки, якуты и т.д. — ведут кочевой образ жизни, годами не видя поселков и городов. Единственное средство связи с Большой Землей в таких регионах — это вертолет, но летать на нем не каждый может себе позволить. Да и промысловые охотники Дальнего Востока большую часть времени проводят за пределами административно-территориальных единиц. Поэтому продление разрешительной документации для них зачастую превращается в серьезную проблему, которая мешает профессиональной деятельности.

Президент “Росохотрыболовсоюза” и биолог-охотовед Татьяна Арамилева поясняет, что предложенные поправки нацелены на то, чтобы уменьшить административное давление на охотников, а также убрать финансовые и административные барьеры.

Арамилева поясняет, что в отдаленных регионах именно охота — это основное занятие, которое помогает прокормить семью. “Сегодня, чтобы охотнику из поселков Сибири, Дальнего Востока или Якутии добраться до административных центров, городов и пройти все необходимые разрешительные процедуры, приходится выкладывать сумму, эквивалентную стоимости самого оружия”, — такие расчеты приводит глава “Росохотрыболовсоюза”.

Также ситуация, когда ужесточаются нормы закона "Об оружии", стоит российским охотникам неоправданно дорого, особенно в ситуациях, когда один охотник владеет несколькими единицами оружия (закон разрешает одному гражданину РФ владеть 5 единицами гладкоствольного и 5 единицами нарезного) — причем не только в денежном измерении, ведь административные процедуры "съедают" также и время, и нервы.

Но, может быть, поправки предлагают дополнительную нагрузку на российских правоохранителей? Нет, поясняют авторы проекта, новые нормы практически не изменяют полномочия правоохранителей по контролю над оборотом оружия. Что касается такого органа исполнительной власти, как Росгвардия, то административная нагрузка даже снизится.

Как подчеркивают эксперты, на данный момент многие вопросы владения и хранения охотничьим оружием остаются неурегулированными, поэтому нужен комплексный подход к усовершенствованию законодательства.

“Поправки об увеличении сроков использования охотничьего оружия до следующей сертификации имеют большое значение, так как они направлены на снятие излишних бюрократических преград, создающих множество неудобств для охотников”, — так охотник и общественный деятель Сергей Ястржембский оценивает предложенные изменения.

Ястржембский считает, что увеличение срока хранения до 15 лет является оправданным, потому что такое решение отвечает интересам десятков тысяч российских охотников.

Поэтому логично, что сообщества охотников по всей России, а также крупнейший профессиональный союз “Росохотрыболовсоюз” уже выразили поддержку новому законопроекту. Этот документ прошел стадию предварительного рассмотрения поправок, и до 24 августа у ведомств и экспертов есть время, чтобы обсуждать и дополнять предложенные нормы. В работе над законопроектом участвуют охотники и охотоведы, биологи, специалисты по организации деятельности в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Первое чтение законопроекта в Госдуме запланировано на сентябрь месяц.