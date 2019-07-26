МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" по РСБУ за первое полугодие 2019 года возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 47% и составила 12,828 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Отмечается, что на увеличение чистой прибыли в основном повлияло снижение на 9% курса доллара на отчетную дату по сравнению с началом года, вызвавшее рост дохода от переоценки валютных статей баланса в размере 5,251 миллиарда рублей.

Выручка компании по итогам января-июня увеличилась на 10% и составила 42,273 миллиарда рублей. Основным фактором увеличения показателя стал более высокий средневзвешенный курс доллара относительно первого полугодия 2018 года, в результате чего вырос рублевый эквивалент продаж на экспорт.

Объем реализации титана в натуральном выражении за шесть месяцев почти не изменился в годовом сопоставлении и составил около 15 тысяч тонн.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титановой продукции — слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов, поставляет товары на рынки порядка 50 стран и глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию. Среди основных зарубежных заказчиков Boeing, Airbus, Embraer и Rolls-Royce. В 2018 году компания увеличила продажи титановой продукции на 17% — до 33,7 тысячи тонн.