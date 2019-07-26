МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Темпы роста экономики России складываются ниже ожиданий ЦБ, отметил регулятор в своем пресс-релизе по ключевой ставке.

"Темпы роста российской экономики с начала года складываются ниже ожиданий Банка России. Это связано со слабой динамикой инвестиционной активности, а также значительным снижением годовых темпов роста экспорта, в том числе на фоне ослабления внешнего спроса. Во втором квартале наметилось ускорение годового роста промышленного производства, которое может не иметь устойчивый характер", — заявили в ЦБ.

Банк России в середине июня снизил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%. При этом в 2020 году регулятор по-прежнему ожидает роста российской экономики на 1,8-2,3%, в 2021 году — на 2-3%. Всемирный банк в начале июня также понизил оценку роста экономики России на 2019 год до 1,2% с апрельских 1,4%.

По данным Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года был на уровне 0,5%.

ИНФЛЯЦИЯ

Годовая инфляция в России продолжает замедляться и на 22 июля составила около 4,6%, однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

"Продолжается замедление инфляции. Годовой темп прироста потребительских цен в июне снизился до 4,7% (с 5,1% в мае 2019 года) и, по оценке на 22 июля, составил около 4,6%", — сообщает регулятор.

"В июне-июле ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться. Инфляционные ожидания населения с апреля существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Замедление инфляции создает условия для снижения инфляционных ожиданий в будущем", — добавили в ЦБ.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция вернется к целевому значению в 4% в начале 2020 года с учетом проводимой денежно-кредитной политики.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Банк России в июне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.

ФНБ

Возможные решения об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх порогового уровня в 7% ВВП могут оказать повышательное давление на инфляцию в России, говорится в сообщении ЦБ.

"В дальнейшем повышательное давление на инфляцию могут оказать возможные решения об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП", — сказано в пресс-релизе регулятора.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными и за их счет формируется ФНБ. При этом закон предусматривает, что до накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы, в том числе для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Минфин ожидает, что объем ФНБ превысит 7% ВВП в 2020 году, после перечисления в фонд аккумулированной ЦБ в текущем году валюты.