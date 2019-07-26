МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Реальный рост ВВП США во втором квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 2,1% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста ВВП лишь на 1,8%.

В первом квартале 2019 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 3,1%, в первом квартале 2018 года — 2,5%, во втором квартале — 3,5%, в третьем — 2,9%, а в четвертом — 1,1%.

При этом реальные темпы роста потребительских расходов в США во втором квартале ускорились до 4,3% с 4% во втором квартале 2018 года. Показатель за предыдущий квартал был пересмотрен в сторону роста с 0,9% сообщавшихся ранее. Данный показатель за первый квартал составил 1,1%.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.