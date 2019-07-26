ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США выяснят, есть ли проблемы в сотрудничестве компании Google с Китаем.

"Относительно Google и их отношений с Китаем могут быть, а могут и не быть обеспокоенности в области национальной безопасности. Если там есть проблемы, то мы об этом узнаем. Я искренне надеюсь, что их нет!", — написал Трамп у себя в Twitter.

Ранее миллиардер и инвестор Питер Тиль заявил, что ФБР и ЦРУ должны провести расследование в отношении Google, чтобы понять, не просочились ли в компанию агенты китайской разведки. В частности, Тиль заявил, что китайские агенты могут быть в руководстве компании и в команде, которая занимается разработкой средств искусственного интеллекта.

Сооснователь одной из крупнейших IT-компаний Palantir Джо Лондсдейл назвал Google "непатриотичной компанией" и заявил, что правительство КНР участвует в проектах компании.

Многие сервисы Google, включая флагманский поисковый портал и почтовый сервис Gmail, заблокированы в Китае.

Кроме того, Трамп написал в Twitter, что не будет делать исключения в части взимания пошлин для продукции Apple, которая производит запчасти для MacPro в Соединенных Штатах, компания сможет избежать потерь, если будет производить все в США, написал американский лидер в своем Twitter.

"Apple не получит послабление или облегчение пошлин на комплектующие MacPro, которые сделаны в Китае. Делайте их в США, без тарифов"! — написал Трамп в своем Twitter.

Apple Inc. начала собирать в Китае компьютеры MacPro девять лет назад. До этого американская компания производила их в США. Заказы на производство Mac Pro в КНР получила Quanta Computer Inc.

В результате обострения торгового спора США и Китая, продукция ввозимая из Китая в Соединенные Штаты стала облагаться пошлинами, что может привести к удорожанию или потерям производителя.