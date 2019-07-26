ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Совет директоров Международного валютного фонда приступил к процессу выбора нового директора-распорядителя, этот процесс завершится 4 октября, говорится в сообщении МВФ.

В начале июля лидеры ЕС договорились выдвинуть на пост главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая с 2011 года занимала должность директора-распорядителя МВФ, а до этого была, среди прочего, министром финансов Франции.

"Сегодня исполнительный совет (МВФ) объявляет, что он начал открытый меритократический (на основании достижений кандидатов) прозрачный процесс выбора следующего исполнительного директора, подобного тому, что происходил в предыдущих раундах (выбора кандидатов)", — говорится в сообщении.

Там также уточняется, что этот процесс планируется завершить 4 октября.