МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Банк России благодаря низкой инфляции снизил ключевую ставку до 7,25% и показывает решимость действовать так и дальше — на заседании в сентябре, но оставляет интригу относительно дальнейших понижений в этом году, говорят опрошенные РИА Новости аналитики и эксперты.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,25% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале месяца говорила, что на заседании в июле будет обсуждаться возможность снижения ключевой ставки сразу на 0,5 процентного пункта, хотя в целом регулятор предпочитает менять ее плавно.

"В пресс-релизе ЦБ фактически прямым текстом говорит о слабой деловой активности в РФ. Инфляция также замедляется гораздо быстрее ожиданий Банка России — все это косвенно свидетельствует о том, что монетарная политика сейчас чрезмерно жесткая и ее необходимо смягчать. Собственно, регулятор ждет дальнейшего снижения "на одном из ближайших заседаний", — говорит портфельный менеджер "Открытие Брокера" Тимур Нигматуллин.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что смягчение позиций ведущих мировых центробанков и спокойная динамика инфляции сделали снижение ключевой ставки в России неизбежным. При этом эксперты ожидали, что регулятор снизит ее на 25 базисных пунктов — до 7,25% годовых, но воздержится от более решительного понижения до 7%.

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

ЦБ не стал понижать сразу ставку до 7%, так как в этом нет острой необходимости, это было бы излишне агрессивное действие, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. По его мнению, инфляцию на уровне 4% мы можем увидеть уже через два-три квартала, но перед этим регулятор хочет убедиться в достижимости этого результата.

"Снижение на 50 базисных пунктов явно не рассматривалось всерьез аналитиками, для такого значительного снижения необходимо было значительное отклонение макроэкономических показателей от прогнозных. ЦБ хоть и настроен на смягчение денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе, все-таки намерен действовать постепенно, избегая резких движений", — говорит старший аналитик банка "Уралсиб" Ирина Лебедева.

Большинство экспертов придерживаются мнения, что динамика экономического роста стала важной причиной снижения ставки на прошедшем заседании. И хотя ускорение экономического роста лежит не в плоскости политики регулятора, слабый спрос способствует замедлению инфляции, что открывает пространство для дальнейшего снижения ставки, говорит аналитик Татьяна Евдокимова из банка "Нордеа".

По мнению директора РФПИ Кирилла Дмитриева, снижение ключевой ставки – позитивное решение ЦБ, которое обеспечивает дополнительные стимулы для инвестиций и создает положительный эффект для бизнеса. "Это позволит ускорить темпы экономического роста и поддержит высокий интерес иностранных инвесторов к проектам в России, в том числе за счет их уверенности во взвешенной монетарной политике, а также в ценовой и финансовой стабильности", — отметил Дмитриев.

Кроме того, понижение ставки положительно скажется на кредитной активности банков, считает председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Почти все аналитики согласны с тем, что регулятор нацелился на снижение ставки сразу на следующем заседании в сентябре. Оно будет опорным, и поэтому на нем возможен пересмотр макроэкономического прогноза.

По оценке ЦБ, инфляция на 22 июня замедлилась до 4,6%. Как пишет директор и экономист по России и СНГ Renaissance Capital Софья Донец, регулятор в сентябре может пересмотреть прогноз по инфляции до 4-4,5% с нынешних 4,2-4,7%. С возможностью пересмотра прогноза по инфляции согласны аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин, директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко и другие.

Почти все аналитики согласны в том, что ставка в сентябре будет снижена еще на 25 базисных пунктов. Их мнения расходятся в том, что регулятор будет делать дальше: одни считают, что регулятор возьмет паузу после достижения уровня в 7% и подождет, другие видят поводы для оптимизма.

Если тенденция низкой инфляции сохранится, по итогам года можно будет увидеть ставку ниже 7%, считает Нигматуллин из "Открытие Брокер". Впрочем, по его мнению, многое здесь зависит от бюджетной политики. На это указывает и главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев: обеспокоенность регулятора тратами из бюджета во второй половине года говорит о близости "паузы в смягчении процентной политики" с возможной целью в не менее 7% на конец 2019 года.

В целом аналитики оптимистичнее смотрят на возможность снижения ставки ниже 7% в 2020 году. Как пишет главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой, нейтральную, по мнению фонда и участников рынка, ключевую ставку на уровне 6,5% рынок может увидеть уже к середине 2020 года.

РИСКИ

Не слишком очевидными видит риски для ЦБ Донец из Renaissance Capital. По ее мнению, регулятор может повременить со снижением ставки в сентябре только если для оценки влияния на инфляцию урожая и новостей по бюджетной политике. На эти же риски указывает Проклов из НКР, отмечая также возможную волатильность на мировых товарных рынках.

Свою актуальность сохраняют и санкционные риски, утверждает Нигматуллин из "Открытие Брокер". На внешнюю конъюнктуру указывает и заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов: в случае, если внешняя ситуация ухудшится, ЦБ будет выбирать между финансовой стабильностью и смягчением условий для кредитования, и регулятор, по мнению аналитика, выберет первое, не снижая ставку.

"Про прогноз на сентябрьское заседание говорить пока рано, в значительной степени оно будет зависеть от динамики инфляции в августе и от того, прояснится ли к этому времени процедура расходования средств ФНБ после достижения им 7% ВВП", — отмечает Лебедева из "Уралсиба".

Риторика относительно трат из ФНБ не изменилась в итоговом пресс-релизе регулятора, замечает Кошелев из Росбанка. Критика ожидаемого ускорения трат бюджета вместе с этим обостряет дискуссию о бюджетной политике, но в Росбанке этот тезис не готовы принять: направление бюджетной политики, по мнению Кошелева, не изменилось по отношению к прошлым годам.