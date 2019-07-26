МОСКВА, 26 июл /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила объединение Саткинского чугуноплавильного завода (СЧПЗ) и Косогорского металлургического завода (КМЗ), говорится в сообщении службы.

ФАС одобрила ходатайство АО "Саткинский чугуноплавильный завод" о приобретении до 100% голосующих акций ПАО "Косогорский металлургический завод".

"Проведённый нами анализ состояния конкуренции показал, что суммарная доля компаний на товарном рынке ферромарганца после их объединения не будет превышать 35%, что соответствует требованиям закона о защите конкуренции. В то же время на рынке уже действует участник, чья доля рынка превышает 40%", — приводится в сообщении комментарий начальника управления контроля промышленности ФАС Нелли Галимхановой.

Отмечается, что важным фактором при принятии решения послужило расширение продуктовых границ рынка марганцевого ферросплава.

Как показало исследование, проведённое ФАС, рынок ферросплавов является отчасти импортоориентированным. В 2017 и в 2018 годах ежегодный импорт ферромарганца и ферросиликомарганца составлял в среднем 24,7% от рынка товара. Кроме того, ФАС пришла к выводу, что географические границы рынка включают не только территорию РФ, но и страны Евразийского континента. При этом товарный рынок в границах РФ является умеренно концентрированным с умеренно развитой конкурентной средой.

При этом ведомство отмечает наличие значительных экономических, финансовых и технологических барьеров входа на товарный рынок марганцевых ферросплавов. В частности, это связано с нерентабельностью марганцевых месторождений в России. В результате РФ импортирует практически весь объём марганцевой руды и 25,5% марганцевых ферросплавов от всего объёма товара на исследуемом рынке. Учитывая эти факторы, ФАС не ожидает в ближайшее время появления новых игроков на рынке. Также при принятии решения о согласовании сделки ФАС приняла во внимание планы по совершенствованию производства на СЧПЗ и КМЗ.