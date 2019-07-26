МОСКВА, 26 июл /ПРАЙМ/. Россия и Турция имеют возможность нарастить взаимные объемы поставок медикаментов, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, являющийся сопредседателем российско-турецкой межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Мы видим перспективное направление в области фармацевтической промышленности. На сегодняшний день идет работа в этом направлении по сертификации продукции. Мы об этом сегодня тоже говорили и есть возможность увеличить взаимные объемы поставок медикаментов, фармацевтической продукции", — сообщил Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в пятницу по итогам прошедшего в Анталье заседания межправкомиссии.

"Сейчас мы рассматриваем увеличение количества разрешений на поставки мясной продукции, например, говядины из России и другой продукции", — отметил также Новак.