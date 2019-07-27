МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект о ратификации протокола, вносящего изменения в договор между РФ и Болгарией от 27 февраля 2009 года в части социального обеспечения, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между РФ и Республикой Болгарией о социальном обеспечении от 27 февраля 2009 года" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — договорится в сообщении.

Решение было принято на заседании правительства 25 июля. Протокол подписан 4 марта 2019 года в Софии.

Протокол актуализирует положения договора в связи с изменениями в законодательстве обеих стран в области социального обеспечения.

"Предлагаемые изменения касаются порядка определения права на пенсию, исчисления размера пенсии, выплаты пенсии (пособия), сроков пересмотра размера пенсии, определения права на накопительную пенсию, исчисления и выплаты накопительной пенсии и выплаты за счёт средств пенсионных накоплений, порядка взаимодействия по вопросу удержания излишне выплаченных сумм пенсий или пособий", — добавляется в сообщении.