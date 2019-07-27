МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Правительство России приняло проект распоряжения о дополнительном распределении регионам более 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсии, сообщается на сайте пресс-службы кабмина.

"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу… Проектом распоряжения предлагается распределить дополнительно 4 343 340 тысяч рублей (общий объем иных межбюджетных трансфертов на выплату доплат в 2019 году составит 11 417 450,5 тысячи рублей)", — говорится в сообщении.

Распоряжением правительства РФ от 14 декабря 2018 года более 7 миллиардов рублей были распределены на социальные доплаты к пенсиям между 13 субъектами. Однако в связи с установлением нового порядка подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионерам возникла необходимость выделить дополнительные средства на выплату региональных социальных доплат к пенсии.

Федеральная социальная доплата предоставляется пенсионерам в 69 субъектах России, ее получают 3,93 миллиона неработающих пенсионеров. Средний размер доплаты составляет около 2 тысяч рублей.

Региональная социальная доплата выплачивается в 16 субъектах, ее получателями являются 2,63 миллиона пенсионеров. Средний размер доплаты составляет чуть больше 5 тысяч рублей.