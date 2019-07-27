ВАШИНГТОН, 27 июл — ПРАЙМ. Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа потратить $2,5 млрд из фондов Пентагона на строительство пограничной стены, говорится в решении суда.

Верховный суд отменил решение нижестоящего суда, который счел подобную трату средств незаконной.

Трамп распорядился перенаправить средства Пентагона на строительство отрезка стены длиной примерно в 100 миль после того, как не получил в конгрессе запрошенные на строительство средства.

С администрацией судились демократы из палаты представителей и организации по защите окружающей среды.