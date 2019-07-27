ВАШИНГТОН, 27 июл — ПРАЙМ. США требуют от российского гражданина Александра Винника, экстрадиции которого они добиваются от Греции, возмещения суммы более чем в $100 млн за предполагаемое нарушение американских законов, говорится в исковом заявлении.

Точная сумма возмещения составляет $12 млн для Винника и 88 миллионов долларов для онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет Винник.

Винник был арестован 25 июля 2017 года в окрестностях города Салоники на основании поступившего из США ордера на арест и запроса на его экстрадицию. Винник до сих пор находится в тюрьме в Греции.

Иск подан против Винника лично и предположительно принадлежавшей ему онлайн-биржи BTC-e, которая занималась анонимной торговлей биткоином и другими криптовалютами. Платформой пользовались до 700 тысяч человек. Прокуроры заявляют, что BTC-e нарушала американский закон о банковской тайне.

"BTC-e использовали киберпреступники по всему миру. Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары США, евро и рубли", — говорится в иске.

В нарушение американского закона онлайн-биржа не спрашивала у пользователей даже основных личных данных и документов, что позволяло анонимизировать происхождение средств, говорится в иске. Только в США с помощью биржи было совершено более 21 тысячи транзакций в биткоинах почти на $300 млн.

Винник, по заявлению американских прокуроров, занимал главенствующее положение в структуре компании и контролировал административные аккаунты. Винник не зарегистрировал BTC-e в соответствии с американскими законами и не сообщал властям США, пишут прокуроры.

В США Винник обвиняется по 21 пункту кибермошенничества, ведении незаконного финансового бизнеса и отмывании средств.