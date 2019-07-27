МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что саммит G7 во французском Биаррице станет возможностью для прогресса по вопросу "цифрового налога", передает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент (Франции — ред.) также подчеркнул, что саммит G7 будет хорошей возможностью достигнуть прогресса в вопросе всемирного налога на цифровую деятельность, что представляет для нас общий интерес и для чего нам необходимо продолжить работу, чтобы достичь широкомасштабного международного соглашения", — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Председательство в G7 перешло Франции 1 января. Лидеры стран объединения соберутся во французском Биаррице в конце августа.

Ранее Трамп пригрозил ответить на новый налог, введенный во Франции в отношении цифровых компаний и известный как "налог на Google".

Как сообщало агентство Bloomberg, Франция ранее ввела налог в 3% на цифровые сервисы, такие как Facebook, Amazon и Google.