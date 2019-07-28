ВЕНА, 28 июл — ПРАЙМ. Иран и "пятерка" работают над практическими шагами по обходу санкций США помимо специального механизма INSTEX, заявил журналистам заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы организуем несколько экспертных встреч, чтобы найти практические решения для того, чтобы Иран смог получить свои выгоды от снятых ранее санкций. Одно из таких решений — это INSTEX, он, правда, еще не работает, но уже находится на финальной стадии запуска", — сказал он.

"Мы решили предпринять другие практические шаги в других сферах, в том числе в энергетическом секторе и сфере торговли", — добавил замглавы МИД ИРИ.

Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид после июньской встречи в Вене по ядерной сделке заявляла, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после заседания в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти.