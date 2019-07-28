ПЕКИН, 28 июл — ПРАЙМ. США отправили уже миллионы тонн сои в Китай после встречи лидеров двух стран в Осаке, в ходе которой они обсудили торгово-экономические вопросы, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники в министерстве коммерции.

В начале июля Трамп заявил, что Китай подводит США и не закупает сельскохозяйственную продукцию, как обещал. Китай ранее заявлял, что готов начать активно наращивать импорт американской сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов для сокращения дисбаланса в торговле.

"Миллионы тонн американской сои были транспортированы в Китай в рамках закупок американской сельхозпродукции китайскими предприятиями после встречи лидеров двух стран в Осаке", — пишет агентство.

Сообщается, что, начиная с 19 июля, китайские компании обратились с запросами цены к американским поставщикам сои, хлопка, свинины и других сельскохозяйственных продуктов. Соответствующие компании уже обратились с запросом отменить ввозные пошлины на эту часть американского импорта, комитет по тарифам Госсовета примет решение в соответствии с установленным порядком.

"Далее китайские компании, исходя из спроса на внутреннем рынке, продолжат запрашивать цены на американскую сельхозпродукцию. Если цена американской сельхозпродукции будет рациональной, а качество хорошим, что будут и новые сделки", — сообщает агентство.

Сообщение Синьхуа появилось в преддверии очередного раунда китайско-американских консультаций по торговым вопросам, которые пройдут 30-31 июля в Шанхае.