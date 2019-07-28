ВЕНА, 28 июл — ПРАЙМ. Первые операции по специальному механизму INSTEX уже были совершены, интерес к участию в нем проявляют европейские страны и КНР, заявил на встрече представителей "пятерки" и Ирана в Вене замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"INSTEX работает в пилотном режиме, чтобы он заработал в полную силу, нужно завершить определенные политико-бюрократические процедуры в плане оформления дополнительных документов между самим INSTEX и аналогичной структурой, которую создали иранцы, сейчас стороны этим вплотную занимаются",- сказал Рябков журналистам.

По его словам, Москва и Пекин продолжают добиваться, чтобы механизм был открыт и для стран, не входящих в Евросоюз. "И чтобы через него можно было проводить транзакции по экспорту иранской нефти", — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что пока к участию в механизме помимо России проявляют интерес страны "из состава Евросоюза", а также Китай. "Главное, что механизм не виртуален, он существует, и первые операции по нему уже были осуществлены", — констатировал Рябков.