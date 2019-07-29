МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. "Уралкалий"<URKA>, один из крупнейших мировых производителей хлористого калия, по итогам первого полугодия получил чистую прибыль по РСБУ в размере 49,97 миллиарда рублей против убытка в 2,29 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка "Уралкалия" в январе-июне выросла на 23% и составила 90,158 миллиарда рублей, валовая прибыль увеличилась на 25,9%, до 68,3 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась 14,9% — до 21,869 миллиарда рублей. Прибыль от продаж повысилась на 35,9% и составила 50,645 миллиарда рублей, прочие доходы выросли в 31 раз — до 27,116 миллиарда рублей.

В пресс-службе "Уралкалия" РИА Новости сообщили, что рост чистой прибыли в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел "в основном за счет увеличения положительных курсовых разниц на 47,22 миллиарда рублей в связи с изменениями курса валют".

Активы "Уралкалия" по состоянию на 30 июня составили 752,55 миллиарда рублей, уменьшившись на 3,9% по сравнению с показателем на конец 2018 года. Долгосрочные обязательства снизились на 16,8% — до 251,154 миллиарда рублей, краткосрочные — на 22,1%, до 126,758 миллиарда.

"Уралкалий" — один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. "Уралхим" Дмитрия Мазепина владеет порядка 20% акций "Уралкалия".