МОСКВА, 29 июл — Dow Jones. На этой неделе представители США и Китая встретятся в Шанхае и попытаются возобновить переговоры о торговле, в то время как надежды на заключение широкомасштабной сделки, которые были сильны весной, теперь ослабли.

Информированные источники сообщили, что вряд ли стоит ожидать прорывов по тем вопросам, которые привели к приостановке переговоров в мае, хотя возможны скромные успехи. Китай не уступает требованиям США изменить в законодательство о защите интеллектуальной собственности и прекратить государственное субсидирование компаний и называет условием заключения соглашения отмену всех введенных Вашингтоном пошлин.

Президент США Дональд Трамп не считает высокой вероятность существенного прорыва на переговорах. "Не знаю, смогут ли они заключить сделку, — сказал он в пятницу. – Возможно, смогут, а возможно, нет".

Возможно, сторонам удастся прийти к соглашению, подразумевающему увеличение покупок сельскохозяйственных товаров со стороны Китая и ослабление запрета компаниям США продавать телекоммуникационное оборудование компании Huawei Technologies Co, на которое Трамп и так уже согласился в общих чертах.

Уступки по вопросу компании Huawei и покупок сельскохозяйственной продукции могут подготовить почву для обсуждения более серьезных вопросов в рамках последующей встречи, которая пройдет в Вашингтоне, отмечают источники.

"Помимо покупок миллионов бушелей сои, Пекин может осуществить определенные структурные меры, которые изменят ситуацию и позитивно отразятся на переговорах, но даже это в лучшем случае удовлетворит лишь 30% требований США", — сказал Уильям Райнш, старший советник Центра стратегических и международных исследований.

Торгпред США Роберт Лайтхайзер и министр финансов страны Стивен Мнучин должны прибыть в Шанхай во вторник для встречи с вице-премьером Китая Лю Хэ. Встреча в Шанхае была организована по предложению китайской стороны.

Обе стороны могут сделать небольшие шаги навстречу друг другу по вопросу компании Huawei и приобретений сельскохозяйственной продукции, но дальнейшее движение к консенсусу может оказаться весьма затруднительным. "Несмотря на то, как будут решены эти вопросы, администрация Трампа, безусловно, намерена добиваться структурных изменений и отмены вредных для рынка практик в Китае, — отметил Стивен Вон, бывший главный советник Торгового представительства США. – Ключевым моментом сейчас является готовность Китая к подобным изменениям".

Представители службы национальной безопасности США считают, что компания Huawei может осуществлять шпионаж в пользу Китая, и жестко настроенные в отношении Пекина члены конгресса и другие представители власти в США готовы осудить Трампа за любые действия в отношении компании Huawei, которые можно расценить как миротворческие.

На прошлой неделе Трамп заручился поддержкой сторонников, собрав в Овальном кабинете глав семи крупных компаний, которые, согласно заявлению Белого дома, выступили в поддержку политики президента в отношении Huawei.

В рамках этой встречи Трамп сообщил, что согласен "на лицензионные решения", которые позволят компаниям возобновить продажи компании Huawei товаров, не несущих рисков для безопасности страны. Пекину же этого может оказаться мало, сказал Вэй Цзяньго, бывший заместитель министра торговли, который в настоящий момент работает в Центре международного экономического обмена Китая.

Шаги Вашингтона в сторону ослабления запрета на продажу технологий компании Huawei пока что не удовлетворили ожидания Китая, требующего полной отмены этих ограничений, добавил Вэй. Администрация Трампа же хочет, чтобы компании США подавали заявки на снятие ограничений.

Без конкретных действий в отношении Huawei Пекин, вероятно, не будет брать на себя обязательства по покупке сельскохозяйственных товаров в США, считает Вэй.

Кер Гиббс, президент Американской торговой палаты в Шанхае, сказал, что Пекин намерен исследовать, насколько гибкий подход к компании Huawei может проявить Вашингтон.

"Эта ситуация, когда кто-то держит руки на вашей шее и обещает не душить", — описывает он тактику Вашингтона. "В подобном положении мало приятного", добавляет Гиббс.

В начале года представителям США и Китая удалось достичь прогресса по вопросам, связанным с покупками Китаем товаров и услуг в США. В январе в рамках визита в Вашингтон Лю выступил с предложением об увеличении Пекином покупок сои на пять миллионов тонн.

В этот раз обе стороны, по всей видимости, не спешат, и Китай ужесточил собственную позицию по различным вопросам, в том числе и по сельскохозяйственным закупкам. Объем и тип продукции будут определять компании, которые будут совершать покупки у США, заявили в четверг в Министерстве торговли Китая.

"Ни одна из сторон, по всей видимости, не горит энтузиазмом, — отметил Кеннет Джаррет, старший советник компании Albright Stonebridge Group в Шанхае. – Возможно, каждая сторона считает, что именно у нее в рукаве находится самый сильный козырь".

И все же Китай в последние несколько дней сделал шаги в сторону увеличения покупок сельскохозяйственной продукции в США.

Государственное новостное агентство Китая Синьхуа в воскресенье сообщило, что компании Китая с 19 июля запрашивают у партнеров в США цены на сельскохозяйственную продукцию. Несколько миллионов тонн сои из США было отправлено в Китай после того, как лидеры двух стран в прошлом месяце в рамках саммита Большой двадцатки в Японии договорились о возобновлении переговоров. Об этом в Синьхуа сообщили со ссылкой на главное агентство экономического планирования и Министерство торговли Китая. Объем поставок не уточнялся.

"Учитывая прошлые разочарования, мы весьма осторожно оцениваем реальные перспективы новых продаж" сельскохозяйственной продукции в Китай, отметила Джессика Вассерман из Greenspoon Marder LLP. "Даже если новые закупки и реализуются, их объем, вероятно, все же будет намного меньше того, на что надеется администрация", — добавляет она.

— Авторы Josh Zumbrun, Josh.Zumbrun@wsj.com, Chao Deng, Chao.Deng@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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