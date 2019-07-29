МОСКВА, 29 июл — Dow Jones. Федеральная резервная система под руководством Джерома Пауэлла на этой неделе собирается понизить процентные ставки впервые с 2008 года, хотя экономика выглядит здоровой. Одна из причин состоит в том, что развитие экономической ситуации не соответствует ожиданиям.

Темпы инфляции и рыночные процентные ставки все еще ниже, чем предполагали некоторые прогнозные модели центрального банка, после многих лет высокого темпа роста рабочих мест и сильного роста экономики.

Это означает, что руководители ФРС пока не обеспечили экономике достаточную поддержку, хотя установленная ими ключевая процентная ставка по историческим меркам находится на низком уровне.

Более того, некоторые из них считают, что эта ставка должна быть еще ниже, чтобы обеспечить дополнительную поддержку на фоне все более негативных перспектив мировой экономики, омрачаемых неопределенностью в международной торговле.

Руководители ФРС наблюдают усиление связи между американской экономикой и экономиками других стран и считают, что ставки в США не должны намного превышать ставки в других экономически развитых странах, где они сейчас намного ниже или даже находятся на негативной территории.

Это означает перемену мышления руководителей центрального банка, после того как в последние годы они повышали ключевую ставку от близких к нулю уровней, основываясь на моделях, согласно которым снижение уровня безработицы должно было ускорить инфляцию. Они хотели принять превентивные меры, чтобы сдержать рост цен и предотвратить создание мыльных пузырей.

Теперь их беспокоит чрезмерная слабость, а не чрезмерная сила инфляционного давления. Это означает, что так называемая нейтральная процентная ставка, которая не стимулирует и не сдерживает рост экономики, теперь находится ниже, чем находилась раньше. Вместе с тем понижение ставок оставляет центральному банку меньше пространства для смягчения политики для противодействия замедлению роста экономики.

Выступая в конгрессе ранее в июле, Пауэлл сказал, что его беспокоит "нездоровая динамика", при которой "более слабые инфляционные ожидания обусловливают более низкие процентные ставки, а более низкие процентные ставки сокращают центральному банку пространство для реакции" в случае спада.

По словам руководителей ФРС, чтобы не попасть в эту ловушку, им надо делать больше для ускорения инфляции сейчас, когда экономика здорова. "Мы видели это в Японии. Теперь мы видим это в Европе, — сказал Пауэлл. – С такой дороги трудно свернуть".

В ФРС считают уровень инфляции в 2% признаком здоровья экономики в целом, но с 2012 года, когда официально был принят этот целевой уровень, убедительно достичь его не удавалось.

Еще в декабре инфляция была в районе 2%, но в этом году она замедлилась. Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители во 2-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года потребительские цены выросли на 1,5%. (Данные приведены в соответствии с предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.)

Казалось бы, отставание небольшое, но руководители ФРС ожидали, что после десяти лет роста экономики отклонение инфляции от целевого уровня будет в другую сторону.

Они готовы понизить ключевую ставку на четверть процентного пункта от текущего диапазона 2,25%-2,5%. С понижением ставки может прекратиться и сокращение портфеля активов ФРС стоимостью 3,8 трлн долларов, которое планировалось завершить после сентября.

Опасения относительно инфляции – это одна из причин, по которое руководители ФРС могут просигнализировать о вероятности дальнейшего понижения ставок в этом году. Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс говорил ранее в июле, что ключевую ставку следует понизить как минимум на половину процентного пункта от текущего уровня, чтобы ускорить инфляцию. На июньском заседании ФРС семь из 17 участников прогнозировали, что центральному банку придется до конца этого года понизить ставку на половину процентного пункта.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, сославшись на исследования последнего времени, что руководителям центральных банков следует "прививать экономику и защищать ее от все более коварного заболевания слишком низкой инфляцией".

В основе разворота политики ФРС лежит переосмысление ее фундаментальной стратегии, опиравшейся на экономическую теорию, согласно которой в краткосрочной перспективе инфляция и безработица взаимосвязаны. Согласно этой теории, при некотором низком уровне безработицы избыточных ресурсов на ранке труда не остается. Давление со стороны зарплат и цен растет, так как компании начинают конкурировать за немногочисленные трудовые ресурсы.

Проблема состоит в том, что невозможно определить, каков естественный уровень безработицы, при котором инфляция стабилизируется на продолжительное время.

Такие прогнозы неточны и больше связаны с другими событиями в экономике.

Когда в 2015 году ФРС начала повышать процентные ставки, ее руководители оценивали естественный уровень безработицы в 4,8%-5%. В то время реальный уровень безработицы в США составлял 5%.

Даже несмотря на то, что инфляция в основном находилась ниже 2%, руководители центрального банка понемногу повышали ставки, считая, что ценовое давление рано или поздно усилится.

Однако инфляция остается ниже целевого уровня, хотя вот уже более года уровень безработицы составляет 4% или менее.

Руководители ФРС неоднократно понижали оценку естественного уровня безработицы. В июне большинство из них оценили его в 4%-4,4%.

Нейтральная процентная ставка находится "существенно ниже, чем мы думали раньше", сказал Пауэлл, выступая в конгрессе ранее в июле. Более того, взаимосвязь между снижением уровня безработицы и ростом инфляции "становится все слабее и слабее", добавил он.

В подтверждение этого мнения Пауэлл опроверг предположение о том, что исторически низкий уровень безработицы 3,7% в июне был обусловлен нагревом рынка труда. В последние месяцы годовой рост почасовой оплат труда замедлился до 3,1% с 3,4% в феврале.

"Для того, чтобы назвать что-то горячим, нужен жар", — сказал Пауэлл.

Руководители ФРС также понизили оценку нейтральной процентной ставки. В конце 2015 года большинство из них считало, что она находится в диапазоне 3%-4%. В июне оценка была понижена почти на целый процентный пункт.

В прошлом году Пауэлл сравнил используемые ФРС методы с ориентированием по звездам. "Часто звезды находятся далеко не там, где мы предполагаем", — сказал он.

Понижение ставок на этой неделе, в отсутствие давления в экономике США, что в обычном случае оправдало бы ужесточение денежно-кредитной политики, подчеркивает, что мировая экономика будет все больше влиять на решения ФРС.

Две недели назад, выступая в Париже, Пауэлл говорил о таком новом мышлении. "Работа в соответствии с нашими внутренними мандатами в этом новом мире требует от нас понимания ожидаемого воздействия (глобальных) взаимосвязей и их учета при принятии решений по нашей политике", — сказал он.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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