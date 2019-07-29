МОСКВА, 29 июл — Dow Jones. Вполне вероятно, что Федеральная резервная система США в среду не только осуществит широко ожидаемое снижение ставок, но также преждевременно завершит программу сокращения собственного баланса.

Учитывая комментарии представителей ФРС, большинство экономистов ожидают, что по итогам очередного заседания в среду Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США снизит целевой диапазон ключевой ставки на четверть процентного пункта. Изменение денежно-кредитной политики центрального банка с целью оказать поддержку экономике страны повлияет на текущую программу сокращения баланса ФРС.

Баланс ФРС вырос с почти 800 млрд долларов США до финансового кризиса до 4,5 трлн долларов, чему в основном способствовали предпринимаемые центральным банком меры стимулирования экономики посредством покупок долгосрочных облигаций. Эти приобретения должны были привести к сокращению долгосрочной стоимости заимствований в то время, когда краткосрочные процентные ставки и без того были понижены до почти нулевых уровней.

Программа покупки облигаций была завершена ФРС в 2014 году. С того времени центральный банк США закупает новые казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги только лишь затем, чтобы заменить ими активы с истекающим сроком погашения. В декабре 2015 года ФРС начала процесс повышения целевого диапазона краткосрочных процентных ставок и начала поиски способа уменьшить собственный баланс. Сокращение баланса ФРС было запущено в октябре 2017 года, когда руководство центрального банка приняло решение не заменять некоторые облигации с истекшим сроком погашения в своем держании на новые.

Благодаря этим мерам текущий баланс ФРС составляет почти 3,8 трлн долларов, и руководство ФРС планировало завершить процесс сокращения баланса в конце сентября текущего года. Руководители центрального банка в целом соглашаются с тем, что покупки облигаций оказывают определенное стимулирующее действие на экономику. При этом уменьшение баланса центрального банка в целом не оказывает влияние на экономику, считают они. Финансовые рынки не всегда разделяют подобную позицию, называя сокращение баланса количественным ужесточением.

Не важно, на чьей стороне правда, смягчение денежно-кредитной политики невозможно осуществлять одновременно с дальнейшим сокращением баланса центрального банка. Так что многие экономисты ожидают, что ФРС завершит процесс уменьшения баланса раньше, чем планировалось, даже если это не окажет серьезного влияния на реальную экономику.

Лу Крэндалл, главный экономист Wrightson ICAP, ожидает, что в случае снижения ставок на этой неделе ФРС завершит процесс сокращения баланса в августе. "Это минимальные уступки с точки зрения политики, но они пошлют рынкам позитивный сигнал", — сказал он, добавив, что председатель ФРС Джером Пауэлл "в конце пресс-конференции в июне весьма четко дал понять, что в ФРС есть возможность корректировать график сокращения баланса".

Кэти Бостьянчик из Oxford Economics согласна с этим.

"Полагаю, что они раньше завершат сокращение баланса по весьма очевидным причинам" наряду с понижением краткосрочных процентных ставок, говорит она.

"До запланированного срока осталось не так много времени, и с точки зрения влияния на размер баланса центрального банка нет существенной разницы, завершится этот процесс сейчас или немного позже", — добавляет аналитик. Эту позицию разделяют в Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Тем не менее центральный банк все еще способен всех удивить, считает один из руководителей ФРС. "Мы проделали огромную работу с балансом, и я бы не хотел пустить все насмарку", — отметил глава ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард 19 июля, отвечая на вопрос представителя СМИ.

"Мы приняли решение завершить сокращение баланса позднее в этом году. На рынке учитывают подобное развитие событий, и я не вижу причин для пересмотра этого решения или изменения планов в настоящий момент, даже если процентные ставки будут понижены по итогам этого заседания", — добавил Буллард.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ