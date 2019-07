МОСКВА, 29 июл — Dow Jones. Показатели прибыли американских компаний во 2-м квартале оказались устойчивее, чем ожидалось, в результате чего рынок акций в текущем месяце вырос, несмотря на беспокойство по поводу торговых войн и экономического роста.

Из 221 компании S&P 500, уже отчитавшейся о финрезультатах к вечеру пятницы, 170 удивили инвесторов результатами лучше ожиданий, согласно данным FactSet. Технологические гиганты Alphabet Inc. и Twitter Inc. превзошли ожидания, и их акции в пятницу выросли соответственно на 9,6% и 8,9%. Бумаги Coca-Cola Co. и United Parcel Services Inc. также подскочили после публикации результатов на прошлой неделе.

Согласно FactSet, средняя прибыль уже отчитавшихся компаний S&P 500 выросла на 0,7% к прошлому году. Это способствовало улучшению среднего прогноза аналитиков по прибыли, которые теперь ожидают ее снижение на 2,6% за 2-й квартал, хотя еще на прошлой неделе прогнозировали падение более чем на 3%.

"Всего несколько недель назад идея о повсеместной экономической слабости казалась правдоподобной, — указывает главный стратег по инвестициям в QMA LLC Эд Кеон. – Однако примерно за последнюю неделю возникла довольно хорошая картина сезона отчетности, которая позволяет предположить, что эти страхи чрезмерны. Это обнадеживающий признак".

Отчеты о результатах лучше ожиданий – не редкость на рынке, поскольку аналитики, как правило, консервативны в своих оценках. При этом фондовые управляющие отмечают, что очередной раунд финрезультатов несколько смягчил их опасения насчет быстрого сокращения корпоративных прибылей на фоне замедления экономики США. По словам аналитиков, перед началом сезона отчетности более 80 компаний предупредили, что их прибыли могут оказаться слабее прогнозов, что способствовало общему снижению ожиданий.

Индекс S&P 500 прибавил 2,9% с начала июля, увеличив свой рост до 21% с начала года, преимущественно за счет ожиданий снижения процентной ставки ФРС США. Двумя наилучшими месяцами для рынка акций с начала года стали январь и июнь, когда председатель ФРС Джером Пауэлл давал наиболее явные сигналы о том, что центробанк снизит процентные ставки в этом году. Данные CME Group показали, что инвесторы на 100% уверены в том, что ФРС снизит ставки на заседании на этой неделе.

Однако рост корпоративных прибылей в прошедшем квартале не вселил в инвесторов энтузиазма насчет направления дальнейшего движения рынка. Кроме того, импортные тарифы и торговые споры продолжают ухудшать перспективы таких производителей, как Caterpillar Inc. Общая прибыль компаний S&P 500 за весь 2019 год, как ожидается, вырастет только на 1,7%, тогда как в прошлом месяце аналитики прогнозировали 3%-ное повышение.

Слабые прогнозы по прибылям на оставшуюся часть года способствовали росту пессимизма инвесторов, считают аналитики. Согласно данным последнего опроса Американской ассоциации индивидуальных инвесторов, доля индивидуальных инвесторов, которые ожидают, что за следующие 6 месяцев рынок акций США упадет или останется на текущем уровне, превысила долю оптимистов.

"Ставка на действия ФРС подталкивает рынок вверх, однако проблема экономики не в том, что процентные ставки слишком высоки, — считает Лиз Энн Сондерс, главный аналитик-стратег по инвестициям в Charles Schwab Corp. — Наша проблема – глобальная производственная рецессия и сильное ухудшение делового оптимизма вследствие торговой войны".

Сектор промышленного производства может показать второе крупнейшее снижение квартальных прибылей после сектора материалов. Как ожидается, прибыли в секторе промпроизводства сократятся более чем на 12% к прошлогоднему уровню, тогда как ранее в этом месяце, согласно FactSet, ожидалось снижение данного показателя на 2%.

Одним из главных виновников этого ухудшения стала Caterpillar: производитель бульдозеров и экскаваторов отчитался о прибыли слабее ожиданий аналитиков из-за замедления продаж техники в Азии и роста расходов вследствие тарифов на китайский импорт в США. На прошлой неделе акции Caterpillar подешевели более чем на 2%.

Между тем результаты компаний технологического и коммуникационного секторов пока оказывались несколько лучше ожиданий. Как результат, бумаги обоих секторов в этом месяце прибавили более чем по 5%. Прибыль и выручка Facebook без учета рекордного штрафа превзошли ожидания аналитиков, как и результаты Alphabet, материнской компании Google.

Однако этот рост подтолкнул оценки акций к наиболее высоким уровням с начала года, встревожив некоторых инвесторов, которые опасаются, что рынок уже не обладает существенным потенциалом для дальнейшего роста в 2019 году – после того, как S&P 500 завершил свое лучшее 1-е полугодие начиная с 1997 года.

По состоянию на пятницу S&P 500 торговался с мультипликатором 17х к прогнозной прибыли за следующие 12 месяцев. Это наиболее высокий уровень с конца сентября, когда на рынок уже надвигалась волна продаж, накрывшая его в 4-м квартале. Согласно FactSet, эта цифра выше 10-летнего среднего значения (около 15х), но значительно ниже оценок эпохи доткомов.

По мнению Алана Адельмана, старшего фондового управляющего в Frost Investment Advisors LLC, текущие оценки подразумевают снижение процентных ставок и разрешение торговых споров между США и Китаем. Если ни того, ни другого не произойдет, рынку придется вновь скорректировать цены акций, полагает он. Кроме того, в ценах отчасти учтено некоторое восстановление корпоративных прибылей в 4-м квартале: прогнозируется их рост на 4,8% к прошлому году после снижения почти на 2% в 3-м квартале, согласно FactSet.

"Мы находимся на позднем этапе цикла экономического роста. Это может продолжаться еще какое-то время", — считает Адельман. При этом он фокусируется на инвестициях в акции высококачественных компаний с относительно стабильной прибылью и дивидендами выше доходности гособлигаций США. — Нам нужно быть реалистами. Многие позитивные новости уже учтены рынком".

— Автор Michael Wursthorn, Michael.Wursthorn@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ