МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале выросла до 14,3% населения страны против 13,9% годом ранее, сообщает Росстат. Кроме того, ведомство пересчитало долю населения РФ с доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам 2018 года с 12,9% до 12,6%.

"В первом квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагало 14,3% населения РФ или 20,9 миллиона человек. При расчете применялись установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума в первом квартале 2019 года – 10,753 тысячи рублей и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения. В первом квартале 2018 года, при использовании уточненной методологии оценки денежных доходов населения, доходами ниже прожиточного минимума располагало 13,9% населения страны или 20,4 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Как отмечает Росстат, прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен. В частности, величина прожиточного минимума увеличилось на 7,2% (с 10,038 тысячи рублей в первом квартале 2018 года до 10,753 тысячи рублей в первом квартале 2019 года), а индекс потребительских цен – на 5,2%. По оценке Росстата, при росте величины прожиточного минимума соразмерно уровню инфляции доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной. Кроме того, первый квартал каждого года является наиболее "слабым" по доходам и показывает самый высокий показатель бедности.

Росстат также обратил внимание на то, что корректная оценка численности малоимущего населения возможна лишь по итогам года, когда появляется возможность учесть все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов. "В связи с этим квартальные оценки носят оперативный характер и в отличие от годовых подвержены серьезным сезонным колебаниям", — сообщило ведомство.

Сейчас ведомство ведет работу по уточнению показателей, при расчёте которых используется обновленная методология оценки денежных доходов населения. В частности, в публикации представлена численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. В первом квартале 2018 года доля малоимущего населения при уточненном расчете снизилась с 14,2% до 13,9%. Во втором, третьем и четвертом кварталах 2018 года с 12,8%, 12,9% и 10% до 12,5%, 12,5% и 9,9%, соответственно. До конца августа предполагается представить уточненные данные до 2014 года.