БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд ухудшил прогноз ВВП по целому ряду стран Латинской Америки на 2019 год по сравнению с апрельскими оценками, следует из доклада директора департамента западного полушария МВФ Алехандро Вернера, опубликованного на сайте фонда.

"В Аргентине экономика постепенно восстанавливается после рецессии прошлого года. Ожидается, что в 2019 году падение составит 1,3%, а рост в 2020 году составит 1,1% благодаря росту сельхозпроизводства и постепенному восстановлению покупательской способности… Ожидается, что инфляция продолжит снижение", — отмечается в документе. В апреле МВФ прогнозировал падение ВВП на 1,2% в 2019 году и рост в 2,2% в 2020 году.

Ухудшены прогнозы и по самой крупной экономики Латинской Америки — Бразилии, которая продемонстрирует вместо прогнозировавшегося ранее роста в 2,1% в 2019 году рост лишь в 0,8%. В 2020 году рост ускорится не до 2,5%, а до 2,4%. При этом для достижения таких показателей Бразилии необходимо принять надежную пенсионную реформу, сделать изменения в налоговой политике, осуществить приватизацию.

ВВП Мексики в текущем году вырастет лишь на 0,9% вместо 1,6%, как это прогнозировалось в апреле. В 2020 году рост составит 1,9%.

Рост экономики Перу теперь прогнозируется на уровне 3,7% в 2019 году (вместо 3,9% в апреле), на 2020 год ожидания повышены до 4,1%. В Колумбии рост ВВП составит 3,4% (вместо 3,5% в апреле), на 2020 год прогноз повышен до 3,7%. В Чили рост экономики будет ниже прежних прогнозов и составит на уровне 3,2% (вместо 3,4% в апреле), на 2020 год ожидания повышены до 3,4%.

В целом рост экономики стран Латинской Америки и Карибского бассейна в 2019 году составит 0,6% против 2,4% прогноза в апрельском докладе МВФ. Понижен прогноз и на 2020 год — с 2,4% до 2,3%. Данный прогноз учитывает падение экономики Венесуэлы, которая снизится на 35% в 2019 году вместо 25%, как это ожидалось ранее.