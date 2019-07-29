МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Московская биржа с 29 июля допустила для участников рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) возможность использовать в качестве обеспечения ценные бумаги, говорится в сообщении биржи.

"С 29 июля 2019 года участники рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) Московской биржи получили возможность использовать в качестве обеспечения ценные бумаги", — отмечается в сообщении.

"Ранее обеспечение на СПФИ можно было вносить только денежными средствами в рублях, долларах и евро", — пояснили РИА Новости в пресс-службе Московской биржи.

Кроме того, участникам СПФИ стали доступны преимущества сервисов единого пула обеспечения: единый торгово-клиринговый счет участника для учета обеспечения на всех рынках; унификация активов, принимаемых в обеспечение; кросс-маржирование между рынками, позволяющее уменьшить требования к обеспечению. Также они могут использовать сокращение объема денежных средств для расчетов за счет неттирования обязательств и требований на всех рынках с центральным контрагентом.

Как указывает биржа, на конец июня этого года счета единого пула на бирже открыли 53 брокерских компании и банка.

Участникам рынка СПФИ Московской биржи для торговли и клиринга доступны процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы, валютные форварды и опционы со сроком исполнения от трех дней до пяти лет в зависимости от типа инструмента, перечисляет биржа инструменты.

Отличительными особенностями рынка СПФИ являются начисление процентов на гарантийное обеспечение и переоценку (депозитную маржу) по сделкам участников, снижение затрат на капитал, минимизация риска контрагента при сохранении гибкости параметров внебиржевых инструментов, а также отсутствие необходимости заключать генеральные соглашения для срочных внебиржевых сделок. С начала января по 26 июля 2019 года объем торгов составил 359 миллиардов рублей против 171 миллиарда рублей за январь-июль 2018 года.