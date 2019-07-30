МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне снизилась до 2,3% с 2,4% в мае, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали значения показателя на уровне 2,4%.

Число безработных в стране в июне составило 1,62 миллиона человек, что на 60 тысяч (на 3,6%) ниже значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 41,74 миллиона человек, снизившись на 720 тысяч человек (на 1,7%) в годовом выражении.