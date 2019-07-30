Безработица в Японии в июне неожиданно снизилась до 2,3%
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне снизилась до 2,3% с 2,4% в мае, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали значения показателя на уровне 2,4%.
Число безработных в стране в июне составило 1,62 миллиона человек, что на 60 тысяч (на 3,6%) ниже значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 41,74 миллиона человек, снизившись на 720 тысяч человек (на 1,7%) в годовом выражении.
https://1prime.ru/state_regulation/20190730/830200075.html