МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении финансового регулятора по итогам июльского заседания.

Решение совпало с прогнозами аналитиков. Семь членов регулятора высказались за сохранение отрицательной процентной ставки, два — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Регулятор также подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Доходность бумаг при этом может увеличиваться или снижаться в зависимости от экономической активности и уровня цен. Денежная база продолжит увеличиваться примерно на 80 триллионов иен в год.

Банк Японии также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 6 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 90 миллиардов иен. В зависимости от рыночных условий объем выкупа может быть увеличен или уменьшен. Объемы выкупа коммерческих бумаг (CP) и корпоративных облигаций были вновь сохранены на уровне 2,2 триллиона иен и 3,2 триллиона иен в год соответственно.

Японский ЦБ в очередной раз повторил, что планирует сохранять низкие процентные ставки на протяжении длительного периода, по меньшей мере, до весны 2020 года, с учетом неопределенностей, связанных с состоянием экономики и цен, в том числе ситуации в зарубежных экономиках и повышения налога на потребление в Японии. "В частности, в ситуации с высокими рисками для экономической активности и цен, особенно со стороны зарубежных экономик, банк не будет сомневаться в принятии дополнительных мер по смягчению политики, если возрастет риск утраты импульса для достижения цели по инфляции в 2%", — говорится в сообщении.

Банк Японии прогнозирует, в 2019-2020 финансовом году, который завершится в марте 2020 года, экономика Японии вырастет на 0,7%, что ниже апрельского прогноза на 0,1 процентного пункта. В 2020-2021 финансовом году, как ожидается, рост ускорится до 0,9%, как и ожидалось ранее. Инфляция в Японии, по прогнозам, составит в текущем финансовом году 0,8%, а не 0,9%, как ожидал регулятор в апреле.