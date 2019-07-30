МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,67 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,645 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на акцию составила 1,68 евро против 3,05 евро годом ранее. Выручка увеличилась при этом на 31,6% — до 24,5 миллиарда евро.

Чистая прибыль компании за второй квартал составила 404 миллиона евро, снизившись почти в 2 раза по сравнению с показателем годичной давности. Прибыль в пересчете на акцию составила 0,41 евро против 0,87 евро годом ранее. Выручка выросла на 21,1% — до 11,485 миллиарда евро.

Выручка фармацевтического дивизиона Bayer за минувшее полугодие выросла на 5,8% — до 8,776 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) — на 0,5%, до 2,837 миллиарда евро, а сельскохозяйственного подразделения — в 1,9 раза, до 5,872 миллиарда евро.

Компания прогнозирует, что выручка по итогам 2019 года составит около 46 миллиардов евро, что соответствует росту примерно на 4%.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах. Спектр продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer) и "Супрадин" (Supradyn).