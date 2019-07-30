МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в августе ожидаемо опустится до 9,7 пункта с июльского уровня в 9,8 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.

Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в июле снизился до минус 3,7 пункта с 2,4 пункта в июне. При этом индекс ожидания роста заработных плат в июле вырос до 50,8 пункта с 45,5 пункта в предыдущем месяце, но "готовность потребителей покупать" упала до 46,3 пункта с 53,7 пункта.