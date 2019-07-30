ЛОНДОН, 30 июл — Dow Jones. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон все более явно сигнализирует о готовности покинуть ЕС без соглашения, и фунт падает на этих сигналах.

Джонсон отказался встречаться с лидерами ЕС, если они не согласятся изменить ключевые положения соглашения о Brexit. Ранее руководители других 27 стран блока уже отказывались пересматривать соглашение, и это дестабилизирует британскую валюту.

Заявление Джонсона стало первым в череде напряженных переговоров об условиях выхода Великобритании из блока, который запланирован на 31 октября.

Такая позиция премьер-министра и вероятность того, что она может привести к хаотичному разрыву с ЕС, а также к внеочередным выборам в Великобритании, обусловили снижение фунта против евро на 1,3%, до минимума с сентября 2017 года. Его мнение, согласно которому выход без соглашения является позицией Великобритании по умолчанию, вызывает опасения, что это нанесет удар по экономике страны.

На прошлой неделе Консервативная партия Великобритании избрала Джонсона премьер-министром, считая, что он может обеспечить выход из ЕС, который уже дважды откладывался, и ослабить партию евроскептиков Партии Brexit, которая окрепла на неспособности консерваторов порвать с блоком.

В основе стратегии Джонсона лежит намерение постоянно говорить о выходе из ЕС без соглашения и готовить страну к такому развитию событий.

Джонсон говорил, что это представляет собой единственный способ заставить представителей ЕС согласиться на более выгодные Великобритании условия развода. Неизвестно, пойдет ли он на резкий разрыв, если его стратегия не сработает.

Став на прошлой неделе премьер-министром, пока Джонсон верен своему слову.

"Соглашение о выходе мертво и должно быть отменено, но есть возможность новой сделки", — сказал Джонсон в понедельник.

В понедельник его пресс-секретарь сообщила о решении премьер-министра отказаться от встреч с лидерами ЕС, если они не изменят свою позицию. "Великобритания выйдет из ЕС 31 октября в любом случае", — сказала она.

Правительство Джонсона готовит рекламную кампанию, которая призовет фирмы готовиться к внезапному завершению продолжавшейся четыре десятилетия беспрепятственной торговли с ЕС.

Специально созданный из высокопоставленных чиновников комитет, который должен обеспечить готовность правительства к Brexit без соглашения, в понедельник провел свое первое заседание. Представители комитета заявили, что правительство выделит дополнительные средства на обеспечение готовности страны, но не назвали сумму.

Для Джонсона это большая игра. В понедельник Конфедерация британского бизнеса заявила, что ни Великобритания, ни ЕС не готовы к разрыву без соглашения. Сложно сказать, предложит ли ЕС более приемлемые условия. У правящей Консервативной партии нет большинства в парламенте, поэтому Брюссель не захочет идти на уступки Джонсону только для того, чтобы парламент опять отклонил соглашение о выходе.

Лидеры ЕС неоднократно отказывались от пересмотра соглашения о выходе, которого достигли с предшественницей Джонсона Терезой Мэй.

Кроме того, если Джонсон продолжит продвигать свой план, он может столкнуться с противодействием парламента. Законодатели могут заблокировать выход без соглашения, как они делали это прежде, а представители Консервативной партии в парламенте могут проголосовать за отставку правительства. Это повышает вероятность проведения незапланированных выборов.

Премьер-министру приходится решать проблемы другого союза – Соединенного Королевства. За первые дни во власти он посетил Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию, стараясь убедить избирателей в том, что неупорядоченный Brexit не нанесет ущерба объединяющим их связям.

На референдуме в 2016 году шотландские избиратели подавляющим большинством проголосовали против выхода из ЕС. Шотландская национальная партия использует Brexit как повод для проведения повторного плебисцита о независимости, заявляя, что Шотландия не хочет выхода из ЕС.

Выход Великобритании из блока без соглашения может негативно отразиться на экономике Северной Ирландии. По словам аналитиков, это может усилить стремление к воссоединению с Ирландской Республикой. Джонсон, который называет себя "министром союза", сказал в понедельник, что Великобритании выгодно сохранить единство. Он неоднократно называл четыре части страны "великолепной четверкой".

В Шотландии у Джонсона есть и электоральные проблемы. В шотландском парламенте у Консервативной партии 13 мест. Если Джонсон продолжит продвигать выход из ЕС без соглашения, партия может быстро потерять эти места. Лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон сказала в воскресенье, что, хотя она и поддерживает Джонсона, она не может одобрить его отношение к Brexit.

Пока правительство Великобритании отклоняет требования Шотландской национальной партии о повторном референдуме о независимости. В 2014 году шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

Ситуация в Северной Ирландии особенно острая. И Великобритания, и ЕС хотят исключить установления пограничного контроля между Северной Ирландией, которая является частью Соединенного Королевства, и входящей в ЕС Ирландской Республикой.

В соглашение о выходе включено положение о том, что Великобритания останется в таможенном союзе до тех пор, пока не будет подписано торговое соглашение, предусматривающее беспрепятственный пропуск товаров через границу.

Джонсон считает это положение неприемлемым, так как Великобритания не может отказаться от него в одностороннем порядке.

В последние несколько дней Джонсон говорил по телефону с лидерами ЕС, излагая им свою позицию. Интересно, что пока он не звонил премьер-министру Ирландии Лео Варадкару, хотя на этой стране Brexit отразится сильнее, чем на других странах ЕС, из-за ее тесных торговых связей с Великобританией.

В Дублине и в Брюсселе рассматривают положение о границе как ключевое условие поддержания мира и безопасности на острове Ирландия, где в прошлом граница была источником политической напряженности.

Соглашение Страстной пятницы 1998 года, которое положило конец десятилетиям насилия между ирландскими националистами и юнионистами, предусматривает возможность проведения референдума об объединении Северной Ирландии с Ирландской Республикой в случае, если такую идею поддержит население. В британском правительстве говорят, что сейчас такой поддержки нет. Если же Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, ситуация может измениться.

"Люди, которых можно назвать умеренными националистами или умеренными католиками, которых более или менее удовлетворяет статус-кво, задумаются об объединенной Ирландии, — сказал недавно Варадкар. – И я все больше думаю о том, что либерально настроенные протестанты и унионисты начнут задаваться вопросом, где им лучше жить".

— Автор Max Colchester, max.colchester@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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