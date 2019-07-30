МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит Минсельхозу из резервного фонда 179,596 миллиона рублей для компенсации аграриям Иркутской области ущерба от паводка, соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства выделяются "на оказание разовой финансовой помощи в целях компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в 2019 году на территории Иркутской области в результате паводка, имея в виду осуществление компенсации ущерба 55 сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера".

Минсельхоз РФ должен будет осуществить контроль за целевым и эффективным использованием данных средств с предоставлением доклада в правительство до 30 сентября.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.