BARRON'S: Разные точки зрения на снижение ставок ФРС
МОСКВА, 30 июл — Dow Jones. Среда – важный день для рынков, так как именно в среду Федеральная резервная система США, как ожидается, осуществит понижение процентных ставок. Участники фондового рынка США заняли выжидательную позицию, и все их внимание приковано к возможным сигналам о дальнейшем смягчении политики.
В этой игре ставки высоки, а среди участников рынка нет единого мнения относительно желательных масштабов смягчения. Есть те, кто считает необходимым понижение ставок более чем на четверть пункта, а есть те, кому дальнейшее повышение ставок кажется более целесообразной стратегией, чем их снижение.
Решение руководства ФРС, а также наиболее актуальная оценка ситуации в экономике станут известны в среду, когда завершится двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке.
Трамп считает, что незначительного снижения ставки ФРС недостаточно
Что же снижение ставок будет означать для инвесторов? Вот что необходимо знать.
СНИЖЕНИЕ СТАВОК И ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос в июле на 2,5%, так как участники рынка учитывали понижение ставок ФРС. Любое изменение риторики центрального банка, сигнализирующее об уменьшении склонности к смягчению политики, повлечет за собой значительное снижение индекса. Даже если масштаб смягчения оправдает ожидания, реакция рынка в большей степени будет зависеть от заявления центрального банка. ФРС может снизить ставки на четверть пункта и просигнализировать об их дальнейшем снижении или же намекнуть на завершение процесса смягчения. Рынки будут удивлены, если ставки будут снижены на половину процентного пункта или останутся без изменений.
СНИЖЕНИЕ СТАВОК И ОБЛИГАЦИИ
Снижение стоимости заимствований обычно влечет за собой рост цен на облигации, так как цены и доходность находятся в обратной зависимости. Инвесторы на рынке облигаций могут при этом столкнуться с тем, что этот рост уже заложен в котировки самых безопасных активов на рынке, в том числе казначейских облигаций и корпоративных облигаций инвестиционного класса. Мусорные же облигации, рост которых отставал от роста гособлигаций в 2019 году, могут взлететь в цене.
СНИЖЕНИЕ СТАВОК И АКЦИИ
Когда процентные ставки падают, приносящие высокие дивиденды акции обычно оказываются в выигрышном положении, так как прибыль по ним кажется более щедрой по сравнению с другими активами. На рынке убеждены в снижении ставок ФРС в среду, и это отражает динамика таких акций, особенно акций коммунальных предприятий. У других категорий акций есть пространство для роста.
СНИЖЕНИЕ СТАВОК И ЗОЛОТО
Цены на золото недавно достигли самого высокого уровня с 2013 года, и снижение процентных ставок ФРС может спровоцировать дальнейшее ралли этого драгоценного металла. Золото считается средством накопления, пусть и не всегда удачным, но в случае, если процентные ставки снижаются, несмотря на ускорение инфляции, золото оказывается в выигрышном положении.
СНИЖЕНИЕ СТАВОК И НЕФТЬ
У инвесторов на рынке нефти немало поводов для беспокойства. Напряженность отношений США и Ирана, объемы добычи в США и странах ОПЕК, замедление мировой экономики, вероятно, занимают первые строчки в этом списке. Снижение ставок ФРС может оказать поддержку экономике США, а затем и мировой экономике в целом, что, безусловно, позитивно отразится на ценах на нефть.
СНИЖЕНИЕ СТАВОК И АКЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
Акции технологических компаний выросли на 33% в 2019 году, обогнав рост индекса S&P 500, который составил 21%. Это ралли было вызвано не ускорением роста прибыли, а готовностью инвесторов платить больше за активы компаний технологического сектора. Если ФРС снизит ставки в среду, то инвесторы могут вновь обратить внимание на прибыль. Может быть, они уже изменили свой фокус внимания.
— Автор Ben Levisohn, Ben.Levisohn@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/state_regulation/20190730/830201887.html