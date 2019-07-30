МОСКВА, 30 июл — Dow Jones. Среда – важный день для рынков, так как именно в среду Федеральная резервная система США, как ожидается, осуществит понижение процентных ставок. Участники фондового рынка США заняли выжидательную позицию, и все их внимание приковано к возможным сигналам о дальнейшем смягчении политики.

В этой игре ставки высоки, а среди участников рынка нет единого мнения относительно желательных масштабов смягчения. Есть те, кто считает необходимым понижение ставок более чем на четверть пункта, а есть те, кому дальнейшее повышение ставок кажется более целесообразной стратегией, чем их снижение.

Решение руководства ФРС, а также наиболее актуальная оценка ситуации в экономике станут известны в среду, когда завершится двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке.

Что же снижение ставок будет означать для инвесторов? Вот что необходимо знать.

СНИЖЕНИЕ СТАВОК И ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос в июле на 2,5%, так как участники рынка учитывали понижение ставок ФРС. Любое изменение риторики центрального банка, сигнализирующее об уменьшении склонности к смягчению политики, повлечет за собой значительное снижение индекса. Даже если масштаб смягчения оправдает ожидания, реакция рынка в большей степени будет зависеть от заявления центрального банка. ФРС может снизить ставки на четверть пункта и просигнализировать об их дальнейшем снижении или же намекнуть на завершение процесса смягчения. Рынки будут удивлены, если ставки будут снижены на половину процентного пункта или останутся без изменений.

СНИЖЕНИЕ СТАВОК И ОБЛИГАЦИИ

Снижение стоимости заимствований обычно влечет за собой рост цен на облигации, так как цены и доходность находятся в обратной зависимости. Инвесторы на рынке облигаций могут при этом столкнуться с тем, что этот рост уже заложен в котировки самых безопасных активов на рынке, в том числе казначейских облигаций и корпоративных облигаций инвестиционного класса. Мусорные же облигации, рост которых отставал от роста гособлигаций в 2019 году, могут взлететь в цене.

СНИЖЕНИЕ СТАВОК И АКЦИИ

Когда процентные ставки падают, приносящие высокие дивиденды акции обычно оказываются в выигрышном положении, так как прибыль по ним кажется более щедрой по сравнению с другими активами. На рынке убеждены в снижении ставок ФРС в среду, и это отражает динамика таких акций, особенно акций коммунальных предприятий. У других категорий акций есть пространство для роста.

СНИЖЕНИЕ СТАВОК И ЗОЛОТО

Цены на золото недавно достигли самого высокого уровня с 2013 года, и снижение процентных ставок ФРС может спровоцировать дальнейшее ралли этого драгоценного металла. Золото считается средством накопления, пусть и не всегда удачным, но в случае, если процентные ставки снижаются, несмотря на ускорение инфляции, золото оказывается в выигрышном положении.

СНИЖЕНИЕ СТАВОК И НЕФТЬ

У инвесторов на рынке нефти немало поводов для беспокойства. Напряженность отношений США и Ирана, объемы добычи в США и странах ОПЕК, замедление мировой экономики, вероятно, занимают первые строчки в этом списке. Снижение ставок ФРС может оказать поддержку экономике США, а затем и мировой экономике в целом, что, безусловно, позитивно отразится на ценах на нефть.

СНИЖЕНИЕ СТАВОК И АКЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Акции технологических компаний выросли на 33% в 2019 году, обогнав рост индекса S&P 500, который составил 21%. Это ралли было вызвано не ускорением роста прибыли, а готовностью инвесторов платить больше за активы компаний технологического сектора. Если ФРС снизит ставки в среду, то инвесторы могут вновь обратить внимание на прибыль. Может быть, они уже изменили свой фокус внимания.

— Автор Ben Levisohn, Ben.Levisohn@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ