КИЕВ, 30 июл — ПРАЙМ. Национальная валюта Украины — гривна — во вторник укрепилась по отношению к доллару до трехлетнего максимума, сообщается во вторник на сайте Национального банка Украины.

Парламент Украины принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Курс доллара в госбюджете-2019 заложен на уровне 29,4 гривны.

По данным Нацбанка, во вторник 1 доллар стоит 25,25 гривны. Последний раз доллар стоил так в январе 2016 года.