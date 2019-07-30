МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в июле в годовом выражении, по предварительной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,7%, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении инфляция составила 0,5%.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали годовой показатель на уровне 1,5%.

Инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в июле в годовом выражении составила 1,1%, в месячном — 0,4%. Данные показатели разошлись с прогнозами аналитиков, которые ожидали показатели в годовом выражении в 1,3% и в 0,4% в месячном выражении.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.