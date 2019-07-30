МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Потребительские доходы в США в июне выросли на 0,4% по сравнению с маем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли США.

Расходы потребителей США увеличились на 0,3% в месячном выражении.

Данные совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Располагаемые доходы населения в США в июне выросли на 0,4%. Реальные располагаемые доходы населения, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, выросли на 0,3% по сравнению с маем.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Он, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по социальному страхованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости и другие источники дохода.