МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в январе-июне 2019 года увеличила производство удобрений на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,702 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Объем продаж вырос на 0,8%, достигнув 4,706 миллиона тонн. В частности, продажи фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов в первом полугодии увеличились на 4,6% — до 3,558 миллиона тонн, а их производство — на 3,7%, до 3,56 миллиона тонн.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%) и экс-член совета директоров компании Игорь Антошин (4,51%). Free float составляет 26,03%.