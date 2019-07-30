МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 31 июля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) одной серии на 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ предложит выпуск ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 24 июля, Минфин разместил ОФЗ серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 35,277 миллиарда рублей.

В целом в третьем квартале Минфин России планирует предложить на аукционах ОФЗ на 300 миллиардов рублей.