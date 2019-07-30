МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Басманный районный суд Москвы в понедельник продлил до 1 ноября текущего года арест председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова.

"Арест продлен до 1 ноября, это официальная информация на данный момент", — подтвердил "Прайм" старший следователь по особо важным делам, руководитель следственной группы СК РФ Михаил Туманов.

Уголовное дело по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем") было возбуждено СК РФ 16 мая, а арест топ-менеджера произошел 31 мая в аэропорту "Внуково" при попытке вылететь в Грузию. Попова подозревают в причастности к созданию организованного преступного сообщества, мошенничеству и неуплате 320 млн рублей налогов предприятием "Тольяттиазот" (ТОАЗ), с которым аффилирован Тольяттихимбанк. Такие же преступления инкриминируются совладельцу и экс-президенту ТОАЗа Владимиру Махлаю, его бывшему помощнику Александру Макарову, экс-гендиректору Евгению Королеву, бывшему председателю совета директоров Сергею Махлаю, гражданину Швейцарии Андреасу Циви и другим лицам.

По версии следствия, в Тольятти в 2002-2004 годах они вошли в состав созданного в 1997 году преступного сообщества, возглавляемого Владимиром Махлаем. Группа систематически присваивала имущество "Тольяттиазота" и других владельцев и уклонялась от уплаты налогов в особо крупном размере.

Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля признал ряд фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере, которое нанесло ущерб в 85 млрд рублей ТОАЗу и его акционерам. Все подсудимые были приговорены к реальным тюремным срокам заочно, так как находятся за рубежом.