МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в июле поднялся до 135,7 пункта с пересмотренного показателя июня в 124,3 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя до 125 пунктов с первоначального значения июня в 121,5 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в июле увеличился до 112,2 пункта с пересмотренного показателя июня в 97,6 пункта. Первоначальный показатель составлял 94,1 пункта.

Индекс экономических условий также повысился в отчетном месяце — до 170,9 пункта с пересмотренного июньского показателя в 164,3 пункта. Первоначальный показатель июня составлял 162,6 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.