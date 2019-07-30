МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла в 2,3 раза по сравнению с показателем за первое полугодие 2018 года — до 201,86 миллиарда рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка выросла на 41,6% — до 397,19 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 46% — до 259,56 миллиарда рублей, прибыль от продаж — на 51,2%, до 235,97 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 2,3 раза и составила 254,33 миллиарда рублей.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии. В 2018 году компания увеличила выпуск никеля на 1% — до 218,77 тысячи тонн, меди — на 18%, до 473,65 тысячи тонн.

Отчетность "Норильского никеля" по РСБУ не является консолидированной и включает только показатели Заполярного филиала компании.