МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Молодые сотрудники ФНС предложили идеи дальнейшего совершенствования системы налогового администрирования в РФ, они обсуждались на региональной проектно-аналитической сессии молодежной платформы налоговой службы "Продвижение" в Ялте, говорится в сообщении ведомства.

Участники сессии, которая является продолжением президентского конкурса "Лидеры России", в условиях, максимально приближенных к реальным, работали над собственными проектами. Один из них направлен на улучшение механизма документарной прослеживаемости товаров, другой поможет усовершенствовать автоматическое начисление НДС и позволит отказаться от налоговых деклараций.

Financial Times в среду назвала российскую налоговую службу мировым лидером по технологичности сбора налогов: издание оценило простоту и высокую эффективность налогового администрирования в РФ.

"ФНС России преуспела в цифровизации, и это не праздные слова: система прослеживаемости товаров с точки зрения цепочек НДС, новые системы налогообложения малого бизнеса и самозанятых — обо всем этом в других странах только начинают задумываться. А чем объясняется такой успех? Молодыми кадрами — именно вы создаете идеи и предложения", — заявил, выступая на сессии, первый вице-премьер РФ – министр финансов Антон Силуанов, слова которого цитирует ведомство.

Глава службы Михаил Мишустин, в свою очередь напомнил, что участники первых сессий конкурса в ноябре 2018 и в мае 2019 года подготовили предложения по автоматизации контроля налоговой отчетности и сокращению ее объема, предложили идеи по разработке мобильных приложений, по упрощению деклараций и многое другое. "Часть из них уже находится в проработке в центральном аппарате", — заявил Мишустин.

Финалисты предыдущих конкурсов получили новые назначения и продвижение по карьерной лестнице в налоговых органах. Среди них – новые начальники инспекций и сотрудники центрального аппарата.