КИЕВ, 30 июл — ПРАЙМ. Министерство финансов Украины во вторник привлекло 17,2 миллиарда гривен (около 690 миллионов долларов) от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), с учетом этого годовой план заимствований выполнен на сегодняшний день на 76,5%, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Минфин Украины заявил, что от размещения ОВГЗ в январе-июне на финансирование госбюджета привлечены 185,6 миллиарда гривен (около 7,4 миллиарда долларов).

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин привлек 17,2 миллиарда гривен (около 690 миллионов долларов)… С учетом сегодняшнего размещения годовой план государственных заимствований выполнен на 76,5%", — говорится в сообщении.

Минфин Украины в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 миллиарда гривен (около 2,6 миллиарда долларов), 3,478 миллиарда долларов и 503 миллиона евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.