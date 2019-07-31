МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут взять "ипотечные каникулы" на полгода, соответствующий закон вступают в силу со среды, 31 июля.

"Каникулы" предполагают шестимесячный льготный период, на который можно будет приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер. На это время вводится запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика. Отсрочку по платежам смогут получить граждане, потерявшие работу, получившие инвалидность первой или второй группы, а также признанные временно нетрудоспособными в течение двух месяцев.

Уйти на "каникулы" можно будет и в случае снижения дохода за два месяца более чем на 30%. При этом размер среднемесячных выплат по кредиту для получения каникул должен превышать 50% среднемесячного дохода заемщика. Максимальный размер займа, по которому можно воспользоваться правом на "каникулы" составляет 15 миллионов рублей.

Госдума также разработала и приняла закон, вступивший в силу 3 июля, который освобождает тех, кто воспользовался "ипотечными каникулами" от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении ими материальной выгоды. По этому закону от уплаты НДФЛ освобождаются и компенсации по ипотеке многодетным семьям, что позволит не облагать подоходным налогом средства (450 тысяч рублей), которые получат для погашения ипотечного кредита семьи, где с 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующие дети.

В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил ряд заявлений, связанных с ипотекой, в частности поручил правительству и ЦБ ввести "ипотечные каникулы". В начале мая закон об "ипотечных каникулах" был подписан главой государства.