МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду обсудит законопроекты об изменениях в правовом регулировании деятельности некредитных финансовых организаций, выдающих потребительские займы, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Цель законопроектов – оптимизация регуляторной среды финансового рынка, включающего микрофинансовые организации, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы, пресечение неправомерной деятельности отдельных участников финансового рынка", — говорится в сообщении.

По закону Банк России проводит мониторинг деятельности микрофинансовых организаций (МФО), сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК), ломбардов и кредитных потребительских кооперативов (КПК) и ежеквартально составляет аналитические обзоры показателей их деятельности. Для повышения эффективности контроля со стороны ЦБ первым законопроектом предлагается установить доптребования к субъектам рынка микрофинансирования.

Например, для СКПК предусматриваются требования об уточнении их наименования, а также об отсутствии неснятой судимости у лиц, входящих в состав их органов управления. Для КПК предусматривается введение территориального, профессионального или социального принципа объединения, а также необходимость уведомления ЦБ об открытии их обособленных подразделений. Также регламентируются процедурные вопросы их деятельности, вопросы реорганизации и раскрытия информации об их деятельности. МФО должны будут уточнить своё наименование.

Кроме того, проектом предлагается регламентировать допуск ломбардов на финрынок. Предусматривается, что юрлицо приобретает статус ломбарда со дня внесения Банком России сведений о нём в госреестр ломбардов. Порядок его ведения предлагается установить аналогично порядку ведения госреестра МФО.

Вторым проектом, который будет рассматриваться на заседании правительства, предусмотрено установление госпошлины за внесение сведений о юрлице в реестр ломбардов в размере 1500 рублей. Размер этой госпошлины идентичен пошлине за внесение сведений в госреестр МФО.